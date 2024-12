»

(Lien direct) INBORN SUFFERING (Doom death mélodique, France) vient de dévoiler le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Pale Grey Monochrome qui sortira le 7 février en autoproduction. L'ensemble est à découvrir ici :



1. Wounding

2. From Lowering Tides

3. Pale Grey Monochrome

4. Tales from An Empty Shell

5. Of Loss And Despair

6. The Oak

7. Drawing Circles