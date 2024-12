»

(Lien direct) CANIS DIRUS (Black Metal, USA) a dévoilé ici son nouveau disque By the Grace of Death en écoute intégrale. Sortie le 21 décembre en LP sur Bindrune Recordings et un peu plus tard au format CD avec un titre bonus via Alte Seelen. Tracklist :



1. Once Cursed Path Glistens in the Sun

2. Tongues That Speak III

3. A Forlorn Hymn To Absolution

4. Vultures Whisper

5. Cast My Heart in Stone

6. The Mind Sees What The Eyes Cannot