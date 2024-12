»

(Lien direct) SIDEWINDER (Death/Crust/Crossover, Angleterre) sortira un nouvel EP intitulé March Of The Eternal Heretic le 7 février en indépendant. Tracklist :



Two Zero One

March Of The Eternal Heretic*

From Beneath They Shall Rise

Ashes Of Reality



*featuring Chris Barling - Inhuman Nature