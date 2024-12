»

(Lien direct) TALES OF BLOOD (Death Metal, Paris) a sorti récemment sur Great Dane Records son nouvel album Breath of Repugnance. Tracklist :



1. Boiled to Death

2. Bled and Still Alive

3. Low Cost Holocaust

4. Storm of Maggots

5. Bloody Week

6. Time to Rot

7. Boss Killer Zombie

8. Bullet to Mutilate

9. Funeral March



