(Lien direct) SAVAGE MASTER (Heavy Metal, USA) sortira son nouvel album Dark & Dangerous le 28 mars via Shadow Kingdom Records. Tracklist :



1. Three Red Candles

2. Warriors Call

3. Black Rider

4. The Edge of Evil

5. Devil's Child

6. Screams From The Cellar

7. Never Ending Fire

8. Devil Rock

9. I Never Wanna Fall In Love

10. When The Twilight Meets The Dawn

11. Cold Hearted Death