(Lien direct) FELL OMEN (Black Metal, Grèce) sortira son premier long-format Invaded By A Dark Spirit le 14 février sur True Cult Records. Tracklist :



1. Don't Go Hollow, You Have Steel

2. Dungeon Metal Punks Besieging Digital Castles 03:28

3. Upon the Cliff, In Castle Stormveil

4. Warrior Jar

5. Forlorn Knights and Strange Flasks

6. Invaded By A Dark Spirit

7. In the Poison Swamp