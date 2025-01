»

(Lien direct) 16 (Sludge / Noisecore / Stoner / Grunge, USA). Celui-ci aura pour titre Guides For The Misguided et sera disponible à compter du 7 février prochain. En voici un premier extrait avec le clip vidéo de "Proudly Damned" :



01. After All

02. Hat On A Bed

03. Blood Atonement Blues

04. Fortress Of Hate

05. Proudly Damned

06. Fire And Brimstone Inc

07. Desperation Angel

08. Resurrection Day

09. Give Thanks And Praises

10. Kick Out The Chair

11. The Tower (Bonus Track)