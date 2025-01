»

(Lien direct) FRIGHTFUL (Death/Thrash, Pologne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé What Lies Ahead qui sortira le 28 février via Godz Ov War Productions. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Cloaked By Nothingness

2. Disincarnate Sower

3. What Lies Ahead

4. No Fear

5. Into the Phantom Hearts

6. Farewell

7. Cathedrals Of Creation

8. Inexplicable



What Lies Ahead de FRIGHTFUL