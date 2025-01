»

(Lien direct) SEPULCHRAL CURSE (Death Metal, Finlande) sortira son nouvel album intitulé Crimson Moon Evocations le 28 février prochain sur Dark Descent Records. Voici le tracklisting :



01. Wildfires

02. House Of The Black Moon

03. The Locust Scar

04. Beneath The Dismal Tides

05. Empress Of The Dead

06. The Currents Of Chaos

07. Crimson Passage