(Lien direct) TEITANBLOOD (Black / Death Metal, Espagne) sera de retour cette année avec un nouvel album intitulé From The Visceral Abyss. Celui-ci sera disponible via Norma Evangelium Diaboli très prochainement :



TEITANBLOOD a écrit : Q̶u̶i̶n̶q̶u̶e̶ ̶a̶n̶n̶i̶s̶ ̶e̶t̶ multis daemonibus post, FROM THE VISCERAL ABYSS, quartus longus TEITANBLOOD hic est. TEITANBLOOD mortuum crederes. In vero est. Certe mortuum est, et in nostro sepulcro sex passuum altitudine septem hymnos et nova corpora contra vitam pugnantia invenimus.