(Lien direct) TYRMFAR (Melodic Blackened Death Metal, Suisse) a mis en ligne le titre "The Hubris of Humanity, Pt.1" extrait de son nouvel EP Symbiosis à venir le 28 mars sur Wormholedeath. Tracklist :



1. Pilgrimage of Oneness

2. Symphony of Pain

3. Haunted by the Truth

4. The Hubris of Humanity, Pt.1

5. The Reckoning, Pt.2