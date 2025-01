»

(Lien direct) HEXECUTOR (Thrash) vient de partager un deuxième extrait tiré de son nouvel album intitulé

…Where Spirit Withers In Its Flesh Constraint qui sortira le 28 mars prochain sur Dying Victims Productions. Il s'agit du titre "Les Lavandières De La Nuit" à découvrir ci-dessous :



01. Beyond Any Human Conception Of Knowledge

02. Dogue Noir

03. Les Lavandières De La Nuit

04. Youdig (Perfides Frontières)

05. Paol Goz

06. Kerdis Bras

07. Conomor Le Maudit

08. Marion Tromel





