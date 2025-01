»

(Lien direct) Rest), le groupe RWAKE (Sludge, USA) fera son retour le 14 mars prochain via Relapse Records avec un nouvel album intitulé The Return Of Magik. En voici un premier extrait avec le clip vidéo du morceau-titre :



01. You Swore We'd Always Be Together

02. The Return Of Magik

03. With Stardust Flowers

04. Distant Constellations And The Psychedelic Incarceration

05. In After Reverse

06. Φ