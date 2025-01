»

(Lien direct) CRAWLING CHAOS (Melodic Death Metal, Italie) a mis en ligne le morceau "Omen" extrait de son nouvel album Wyrd à venir le 28 mars via Time To Kill Records. Tracklist :



01 - The Garden of the Earthly Delights (Part I)

02 - Three Times Three

03 - Nails of Fate

04 - Veiled in Secrets

05 - Torches Ablaze

06 - Necromancer

07 - Nomen Omen

08 - To the Furies

09 - Witch-Hunt

10 - The Garden of the Earthly Delights (Part II)