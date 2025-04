»

(Lien direct) BEAR MACE (Death Metal, Etats Unis) vient de dévoiler le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Slaves Of The Wolf qui sortira le 6 juin en autoproduction. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. Slaves Of The Wolf

2. Worthless Lives

3. Drown Them InTheir Blood

4. The Iceman Cometh

5. Captured And Consumed

6. Heretics Burn

7. Prophecy

8. Cancerous Winds