(Lien direct) INHUMAN CONDITION (Massacre Death Metal, Etats-Unis) a mis en ligne le tracklisting et un extrait de son nouvel opus intitulé Mind Trap qui sortira le 27 juin via Listenable Insanity Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Severly Lifeless

2. Face For Later

3. GodShip

4. The Betterment Plan

5. Mind | Tool | Weapon

6. Chaos Engine

7. Recollections Of The Future

8. Obscurer

9. Science Of Discontent