(Lien direct) HEAVEN SHALL BURN (Metalcore/Death mélodique, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Heimat qui sortira le 27 juin via Century Media Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Ad Arma

2. War Is The Father Of All

3. My Revocation Of Compliance

4. Confounder

5. Empowerment

6. A Whisper From Above

7. Imminence

8. Those Left Behind

9. Ten Days In May

10. Numbered Days (feat. Jesse Leach of KILLSWITCH ENGAGE)

11. Dora

12. A Silent Guard

13. Inter Arma