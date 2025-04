Les news du 15 Avril 2025 News Les news du 15 Avril 2025 Vader » (Lien direct) VADER (Death Metal, Pologne) a dévoilé le tracklisting de son nouvel Ep intitulé Humanihility qui sortira le 30 mai via Nuclear Blast. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne...



1. Genocide Designed

2. Rampage

3. Unbending

VOIR AUSSI Les news du 14 Avril 2025

God Is An Astronaut

AJOUTER UN COMMENTAIRE

ARTICLES DU JOUR Disrupted

Stinking Death

2024 - Trust No One Recordings

GROUPES DU JOUR Vader

Death Metal - 1983 - Pologne