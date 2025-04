»

(Lien direct) An Insatiable Violence, nouvel album des Canadiens de CRYPTOPSY (Brutal Deathcore Technico-Chaotique). En voici un premier extrait avec le titre "" à découvrir ci-dessous :



01. The Nimis Adoriation

02. Until There’s Nothing Left

03. Dead Eyes Replete

04. Fools Last Aclaim

05. The Art Of Emptiness

06. Our Great Deception

07. Embrace The Nihility

08. Malicious Needs