Les news du 17 Avril 2025 News Les news du 17 Avril 2025 Lord Belial - Creeping Fear » (Lien direct) LORD BELIAL (Black/Death, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Unholy Trinity qui sortira le 27 juin via Hammerheart Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Ipse Venit

2. Glory To Darkness

3. Serpent’s Feast

4. Blasphemy

5. In Chaos Transcend

6. The Whore

7. Scornful Vengeance

8. The Great Void

9. Antichrist





» (Lien direct) CREEPING FEAR (Death Metal, France) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Realm Of The Impaled qui sortira le 27 juin via Dolorem Records. L'ensemble se découvre ici :



1. A Path To Obscurity

2. Dismembered And Thrown Into Black Flames

3. Demonic Ascent

4. Realm Of The Impaled

5. Torture Wheel

6. Et Ils se Couvrirent de Gloire

7. Feast Of Violence





