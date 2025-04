»

(Lien direct) SOMBRETOUR (Melodic Death/Black/Doom/Blackgaze avec notamment Hannes Grossmann à la batterie, France) sortira son premier long-format To any World beyond the Tomb le 30 mai au format numérique indépendant et en K7 sur le label italien Canti Eritici Productions courant juin. Une sortie CD & LP est également prévue. Ci-dessous un extrait du communiqué de presse pour en apprendre un peu plus sur ce projet français :



"Le death metal mélodique de Sombretour est teinté d'atmosphères doom et black metal, soutenues par des guitares acoustiques folk-médiévales et des claviers lynchéens. Il incorpore également les vagues de guitares éthérées du shoegaze et de son successeur moderne plus féroce, le blackgaze, ainsi qu'une certaine idée du groove caractéristique du rock alternatif. Puisant son inspiration dans les glorieuses racines de ces différents styles, la musique de Sombretour a cependant vocation à être à la fois intemporelle et singulière, avec l'ambition esthétique de sonner comme une œuvre à la fois des années 1990 et des années 2020.



La signature sonore de To any World beyond the Tomb, qui navigue de The Jester Race (In Flames) à Écailles de Lune (Alcest), de Souvlaki (Slowdive) à Far Away From the Sun (Sacramentum), ou encore de Brave Murder Day (Katatonia) à Deathconsciousness (Have a Nice Life), tente ainsi d'explorer une voie qui n'aurait jusqu'alors pas été empruntée : celle conduisant à un hypothétique et introuvable melodic deathgaze metal.



Crédits



L’unique membre de Sombretour est Jérémie Goyet, qui a composé toute la musique et enregistré les guitares, la basse, les claviers et les voix claires. Celui-ci s’est toutefois entouré de deux musiciens incroyables.



En premier lieu, Hannes Grossmann (Triptykon, Alkaloid, ex-Obscura, ex-Necrophagist) a enregistré la batterie et a apporté aux compositions toute sa sophistication subtile de jeu.



En second lieu, le chant extrême est l'œuvre de Topias Jokipii, dont la voix vogue entre death metal et black metal.



Les paroles sont tirées de poèmes de l’écrivaine anglaise du XIXᵉ siècle, Emily Brontë.



Spenser Morris, qui a travaillé par exemple avec Panopticon (The Rime of Memory), Ethereal Shroud (Trisagion) ou encore Saor (Forgotten Past), s’est pour sa part chargé du mixage et du mastering de l’album, et a œuvré à lui donner sa signature sonore singulière.



L’artwork a été réalisé en photographie argentique 120 mm par la réalisatrice et photographe Emmanuella Zachariou, qui a notamment produit des clips pour Neon Nightmare (20 Buck Spin), à partir d’idées développées par Jérémie Goyet.

Si ce travail s’inspire de films d’épouvante et de mystère, d’une esthétique propre aux années 1980, ainsi que de la peinture et de la littérature romantiques du XIXᵉ siècle, l’ambition principale a surtout été de créer un visuel unique et authentique. Celui-ci évoque, entre autres, les thèmes de la mémoire traumatique, de la résurgence de forces primitives maléfiques au cœur d’une société sécularisée, de la frontière entre le rêve et le cauchemar, de la peur de la mort et, plus généralement, du mal."



To any World beyond the Tomb de Sombretour