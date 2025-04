»

(Lien direct) CELESTIAL SANCTUARY (Death Metal, Royaume-Uni) vient de partager le clip vidéo de "Choking On The Rotten Seed". Ce morceau est issu du EP Visions Of Stagnant Blood paru en juin 2024 au format numérique et réédité le 11 avril dernier via Metal Blade Records en vinyle :



01. Visions Of Stagnant Blood

02. Puddles Of You Reflect The Filth Within

03. Choking On The Rotten Seed

04. Gavage Of The Vile