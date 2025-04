»

(Lien direct) BAEST (Death Metal, Danemark) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Colossal qui sortira le 15 août via Century Media. L'ensemble est à découvrir ici :



1. Stormbringer

2. Colossus

3. In Loathe And Love

4. King Of The Sun

5. Imp Of The Perverse

6. Misfortunate Son

7. Mouth Of The River

8. Light The Beacons

9. Depraved World



Colossal (24-bit HD audio) de Baest