»

(Lien direct) TRIVAX (Black/Death, Iran/Angleterre) a dévoilé le morceau "Operation Ramadan" extrait de son nouvel opus The Great Satan à venir le 30 mai chez Osmose Productions. Tracklist :



1. Atash [2:59]

2. To Liberation and Beyond [5:02]

3. Lawless Eternal… [3:49]

4. Here Comes the Flood [6:33]

5. The Great Satan [3:35]

6. Daemon's Melancholia [7:14]

7. Ya Saheb Az Zaman [1:06]

8. Operation Ramadan [8:18]

9. Tamam Shod [4:01]