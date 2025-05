»

POUR LA PREMIERE FOIS EN FRANCE ! CASTLE RAT (Doom, USA) est un groupe de doom metal fantastique, mené par The Rat Queen à la guitare et au chant. En mission pour étendre et défendre "Le Royaume" contre ceux qui cherchent à le détruire, The Rat Queen est accompagnée de The Count à la guitare lead, The Plague Doctor à la basse et The All-Seeing Druid à la batterie. Ensemble, ils affrontent la colère implacable de leur ennemi juré : La Mort elle-même, The Rat Reaperess. Le Royaume de Castle Rat existe pour ceux qui aiment l'épée et la sorcellerie, le stoner et le doom, Frazetta et Sabbath, les guerrières et les créatures.



Dans le cadre de sa tournée européenne Old World Realms Tour, CASTLE RAT sera en concert à Paris le 16 mai prochain à La Boule Noir en compagnie des Parisiens de WITCHORIOUS.



Créé fin 2019, WITCHORIOUS (Doom Metal – Paris, France) délivre un doom occulte sombre et enragé, dont les influences vont de Black Sabbath à Amenra. Le trio composé de Lucie, Antoine, et Paul a sorti son premier album le 16 février 2024 via le label italien Argonauta Records, et enchaîne depuis les concerts et les festivals prestigieux du genre (Westill, Grand Paris Sludge, DesertFest).



L'évènement Facebook est disponible ici



À cette occasion nous vous faisons gagner une place pour le concert parisien. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'envoyer votre contact (nom, prénom, adresse mail, téléphone) à l'adresse suivante : axgxb(at)thrashocore.com !