(Lien direct) ARS MORIENDI (Metal progressif, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Leur esprit marche dans les ténèbres qui sortira le 15 juin via Archaic Sound. L'ensemble se découvre ici :



1. Leur esprit marche dans les ténèbres

2. L'abbé de Monte-à-Regret part.I

3. L'abbé de Monte-à-Regret part.II

4. Trouver la fontaine

5. Puisqu'elle est éternelle

6. Sur la lune ou aux enfers

7. Outro

8. The reign of chaos and old night (ELEND cover)



