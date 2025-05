»

(Lien direct) DEATH KOMMANDER (Bolt Thrower Death Metal, Écosse/Suisse/Estonie/Allemagne) sortira son nouvel album Never to Grow Old le 15 mai au format cassette sur Macho Records et le 30 mai via Warhorn et FDA Records en CD. Il est toutefois déjà disponible sur Bandcamp. Tracklist :



1. Bayonet Drill

2. Through the Chest

3. Bazentin Wood

4. Yellow Cross

5. Aftermath

6. Memories

7. Never to Grow Old

8. Where Is the Front



Never To Grow Old de Death Kommander