(Lien direct) LABYRINTHUS STELLARUM (Black Metal Atmosphérique, Ukraine) a mis en ligne son dernier album Rift in Reality paru le 2 mai dernier chez Northern Silence Productions. Tracklist :



1. Voyagers (03:55)

2. Ravenous Planet (05:12)

3. Take Us Home (04:35)

4. Rift in Reality (03:46)

5. Lost in the Void (07:28)

6. Cosmic Plague (03:41)

7. Liftoff (05:29)

8. Nirlakh (03:12)