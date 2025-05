»

(Lien direct) INFERIOR (Black Death Metal, Etats-Unis) dévoile l'intégralité de son premier album Wrath paru ce 17 mai en indépendant et chez Headsplit Records. Tracklist :



1. Vengeance Is Law (02:51)

2. Barbaric Bloodshed (03:45)

3. Raising the Banner of Eternal War (03:15)

4. Final Strike (03:24)

5. Deus Mortem (04:58)

6. Written in Blood (03:26)

7. Attack (03:14)

8. Reign of Destined Death (04:41)