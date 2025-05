»

(Lien direct) UNLEASHED (Death Metal, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Fire Upon Your Lands prévu pour le 15 août via Napalm Records. L'ensemble est à découvrir ici :



1. Left For Dead

2. A Toast To The Fallen

3. The Road To Haifa Pier

4. War Comes Again

5. Fire Upon Your Lands

6. Loyal To tThe End

7. Midjardarhaf

8. Hail The Varangians!

9. To My Only Son

10. Hold Your Hammers High!

11. Unknown Flag