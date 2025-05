»

TEMTRIS (Heavy Metal, Australie) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Queen Of Crows qui sortira le 8 août via WormHoleDeath.



1. Evil Lies

2. Scars Of Betrayal

3. The Risk

4. Narcosis

5. Murder Of Crows

6. Dying To Believe

7. Carnival Of Tears

8. No One Is Listening

9. The World Is Bleeding Out