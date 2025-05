»

(Lien direct) AGE OF APOCALYPSE (Hardcore, USA) a sorti hier son nouvel album. Intitulé In Oblivion, celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :



01. Mortal Coil

02. Maximum Suffering

03. Gilded Hatred

04. In Oblivion

05. Equalizer

06. Apocalypse Intro

07. Impulse

08. Snake Oil God

09. Symbol Of Mourning

10. Over Mine



