»

(Lien direct) ROTGUT (Black/Thrash 'n Roll, USA) a posté une "lyric video" pour le titre "Return of the Dead Without Eyes" tiré de son premier EP 24 oz CANTRIP prévu le 20 juin en auto-production. Tracklist :



1) Bonemelter

2) The Hunger

3) I: Return of the Dead Without Eyes

4) II: Under the Scarlet Cross

5) III: Blood and Cooper