»

(Lien direct) ANGEL OF DAMNATION (Doom Metal, Allemagne) a mis en ligne le morceau "Evangeline" extrait de son nouvel album Ethereal Blasphemy à venir le 20 juin sur Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Eternal Life In Hell [6:56]

2. Evangeline [4:55]

3. Stigmata [6:36]

4. Warning From The Sky [5:36]

5. Lost In A World Of Despair [6:51]

6. Hungry Hordes Of Hades [6:50]

7. Anal Worship Of The Goatlord [10:13]