(Lien direct) WARMEN (Death Metal Mélodique, Finlande) signe un vidéo clip pour son titre "Band Of Brothers" extrait de l'album du même nom à paraître le 15 août chez Reaper Entertainment. Il s'agit du septième LP de la formation, il contient notamment une reprise de STRATOVARIUS. Tracklist :



01. Band of Brothers

02. One More Year

03. Nine Lives

04. When Doves Cry Blood

05. Out for Blood

06. Kingdom of Rust

07. March or Die

08. Untouched

09. Coup de Grâce

10. Dethroned

11. The Kiss of Judas (Stratovarius cover)