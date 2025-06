»

(Lien direct) ETERITUS (Death Metal, Pologne) a mis en ligne le morceau "Celebration ov Wolves" extrait de son nouvel album Odium et Irae dei Super Vos à venir le 27 juin sur Via Nocturna. Tracklist :



01. Mystic Trifixion

02. Semper Fidelis

03. Call of the Rising Darkness

04. Ashes over the Fire

05. Celebration ov Wolves

06. Dark Crusader

07. In the Arms of Endless Night