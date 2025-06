»

(Lien direct) Chasm Of Immurement, le premier album de CLAIRVOYANCE (Death Metal, Pologne) sortira le 18 juillet prochain sur Carbonized Records. En voici un premier extrait avec le titre "Eternal Blaze" à découvrir ci-dessous :



01. Eternal Blaze

02. Hymn Of The Befouled

03. Fleshmachine

04. Reign Of Silence

05. Blood Divine

06. Monument To Dread



Chasm of Immurement de Clairvoyance