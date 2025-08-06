»

(Lien direct) TITAN (Heavy Speed Metal, France) a publié un mini trailer pour annoncer son nouvel album, Lacrimae Mundi, qui sortira le 31 octobre chez Adipocere Records.



Tracklist :

01 – Apophénies - 02:11

02 – Prométhéen - 05:10

03 – Démiurge - 05:06

04 – Technocrature - 05:46

05 – Cernés par les Ruines - 05:28

06 – Le Gambit de Faust - 05:18

07 – Venin Mental - 05:40

08 – Le Sang des Bêtes - 05:43

09 – Melancholia - 06:16

10 - Bonus Track CD : G.I’S Héritage 2025 - 04:10



Plusieurs concerts sont confirmés pour célébrer la sortie de l’album (Le festival Buru Beltz Fest le 14/09/2025, Paris – Le Klub avec l’album en exclusivité le 30/10/2025, Le Festival de Vouziers le 01/11/2025, Bayonne – Le Magneto le 08/11/2025 / d’autres dates en attente).



