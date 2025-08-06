|
Les news du 6 Août 2025
News
Les news du 6 Août 2025 Pyrexia - Nexion - Horror Within - Desaster - Titan - An Autumn for Crippled Children - Naevus
|»
|PYREXIA (Death Metal, Etats-Unis) a mis en ligne un nouvel extrait de son prochain album intitulé Unholy qui sortira le 28 août en autoproduction. Il se découvre avec le tracklisting ci-dessous :
1. Unholy Requiem
2. Angels Of Gomorrah
3. Wrath
4. The Anointed
5. Path Of Disdain
6. The Fall Of Eden
7. Blood To Ash
8. A Moment Of Violence
|
|»
|NEXION (Black/Death Metal, Islande) a dévoilé un troisième extrait de son nouvel album intitulé Sundrung qui sortira le 19 septembre via Avantgarde Music. "Norðr Ok Niðr" se découvre ici :
|
|»
|HORROR WITHIN (Death Metal Mélodique / Deathcore, France) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son album Soul Awakening qui sortira le 3 octobre via Dolorem Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :
1. Phobophobia
2. Silent Fall
3. Rupture
4. Waiting Room
5. Basic Day
6. Dead Inside
7. Tears Of Angels
8. The Beast
|
|»
|DESASTER (Thrash/Black, Allemagne) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Kill All Idols prévu pour le 22 août via Metal Blade Records. "Throne Of Ecstasy" se découvre ici :
|
|»
|TITAN (Heavy Speed Metal, France) a publié un mini trailer pour annoncer son nouvel album, Lacrimae Mundi, qui sortira le 31 octobre chez Adipocere Records.
Tracklist :
01 – Apophénies - 02:11
02 – Prométhéen - 05:10
03 – Démiurge - 05:06
04 – Technocrature - 05:46
05 – Cernés par les Ruines - 05:28
06 – Le Gambit de Faust - 05:18
07 – Venin Mental - 05:40
08 – Le Sang des Bêtes - 05:43
09 – Melancholia - 06:16
10 - Bonus Track CD : G.I’S Héritage 2025 - 04:10
Plusieurs concerts sont confirmés pour célébrer la sortie de l’album (Le festival Buru Beltz Fest le 14/09/2025, Paris – Le Klub avec l’album en exclusivité le 30/10/2025, Le Festival de Vouziers le 01/11/2025, Bayonne – Le Magneto le 08/11/2025 / d’autres dates en attente).
|
|»
|NAEVUS (Doom Metal, Allemagne) a mis en ligne le morceau "The Dead Don't Sleep" extrait de son nouvel album Back Home à venir le 19 septembre sur Dying Victims Productions. Tracklist :
1. Intro
2. Back Home
3. The Dead Don't Sleep
4. My Fire
5. Under A Different Sky
6. Ghost
7. Angels Never Come
8. Master Of Shiver
9. Free The Ravens Fly
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
|
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par AxGxB
Par Niktareum
Par gulo gulo
Par Raimondakis
Par Raimondakis
Par Raimondakis
Par Raimondakis
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par AxGxB
Par Raimondakis
Par Sosthène
Par Cujo