chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
443 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Grave Circles
 Grave Circles - World Withi... (C)
Par Sosthène		   
Eurohorror Tour Vol 666
 Eurohorror Tour Vol 666 - F... (R)
Par Jean-Clint		   
Nocturnus AD
 Nocturnus AD - Unicursal (C)
Par AxGxB		   
Cannibalism
 Cannibalism - Primitive Way... (C)
Par Niktareum		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par gulo gulo		   
Woods of Infinity
 Woods of Infinity - Hamptjärn (C)
Par Raimondakis		   
Diapsiquir
 Diapsiquir - A.N.T.I. (C)
Par Raimondakis		   
Leviathan
 Leviathan - Scar Sighted (C)
Par Raimondakis		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Suffocat... (C)
Par Raimondakis		   
Les news du 5 Août 2025
 Les news du 5 Août 2025 - H... (N)
Par Jean-Clint		   
Redmind
 Redmind - Through the walls... (C)
Par Jean-Clint		   
Deliquesce
 Deliquesce - Saviour / Ensl... (C)
Par AxGxB		   
Pissgrave
 Pissgrave - Malignant Worth... (C)
Par Raimondakis		   
Corrupter
 Corrupter - Gloria In Profu... (C)
Par Sosthène		   
Massacra
 Massacra - Final Holocaust (C)
Par Cujo		   

Les news du 6 Août 2025

News
Les news du 6 Août 2025 Pyrexia - Nexion - Horror Within - Desaster - Titan - An Autumn for Crippled Children - Naevus
»
(Lien direct)
PYREXIA (Death Metal, Etats-Unis) a mis en ligne un nouvel extrait de son prochain album intitulé Unholy qui sortira le 28 août en autoproduction. Il se découvre avec le tracklisting ci-dessous :

1. Unholy Requiem
2. Angels Of Gomorrah
3. Wrath
4. The Anointed
5. Path Of Disdain
6. The Fall Of Eden
7. Blood To Ash
8. A Moment Of Violence

»
(Lien direct)
NEXION (Black/Death Metal, Islande) a dévoilé un troisième extrait de son nouvel album intitulé Sundrung qui sortira le 19 septembre via Avantgarde Music. "Norðr Ok Niðr" se découvre ici :

»
(Lien direct)
HORROR WITHIN (Death Metal Mélodique / Deathcore, France) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son album Soul Awakening qui sortira le 3 octobre via Dolorem Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :

1. Phobophobia
2. Silent Fall
3. Rupture
4. Waiting Room
5. Basic Day
6. Dead Inside
7. Tears Of Angels
8. The Beast

»
(Lien direct)
DESASTER (Thrash/Black, Allemagne) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Kill All Idols prévu pour le 22 août via Metal Blade Records. "Throne Of Ecstasy" se découvre ici :

»
(Lien direct)
TITAN (Heavy Speed Metal, France) a publié un mini trailer pour annoncer son nouvel album, Lacrimae Mundi, qui sortira le 31 octobre chez Adipocere Records.

Tracklist :
01 – Apophénies - 02:11
02 – Prométhéen - 05:10
03 – Démiurge - 05:06
04 – Technocrature - 05:46
05 – Cernés par les Ruines - 05:28
06 – Le Gambit de Faust - 05:18
07 – Venin Mental - 05:40
08 – Le Sang des Bêtes - 05:43
09 – Melancholia - 06:16
10 - Bonus Track CD : G.I’S Héritage 2025 - 04:10

Plusieurs concerts sont confirmés pour célébrer la sortie de l’album (Le festival Buru Beltz Fest le 14/09/2025, Paris – Le Klub avec l’album en exclusivité le 30/10/2025, Le Festival de Vouziers le 01/11/2025, Bayonne – Le Magneto le 08/11/2025 / d’autres dates en attente).

»
(Lien direct)
AN AUTUMN FOR CRIPPLED CHILDREN (Post-Black Metal/Shoegaze, Pays-Bas) va represser son opus Try Not To Destroy Everything You Love (2013) le 25 septembre via ATMF.

»
(Lien direct)
NAEVUS (Doom Metal, Allemagne) a mis en ligne le morceau "The Dead Don't Sleep" extrait de son nouvel album Back Home à venir le 19 septembre sur Dying Victims Productions. Tracklist :

1. Intro
2. Back Home
3. The Dead Don't Sleep
4. My Fire
5. Under A Different Sky
6. Ghost
7. Angels Never Come
8. Master Of Shiver
9. Free The Ravens Fly
Thrasho Jean-Clint + Sosthène + Keyser
6 Août 2025

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Leper Colony
 Leper Colony
Those Of The Morbid
2025 - Testimony Records		   
Cannibalism
 Cannibalism
Primitive Ways to Extermination
2025 - Coyote Records / Indépendant		   
Cryptual
 Cryptual
Convulsing Above The Ground (EP)
2025 - Iron Fortress Records		   

GROUPES DU JOUR
An Autumn for Crippled Children
 An Autumn for Crippled Children
Black Metal - 2009 - Pays-Bas		   
Desaster
 Desaster
Thrash/Black - 1988 - Allemagne		   
Horror Within
 Horror Within
Death Metal Mélodique / Deathcore - 2019 - France		   
Nexion
 Nexion
Black/Death Metal - 2016 - Islande		   
Pyrexia
 Pyrexia
Death Metal - 1990 - Etats-Unis		   
Titan
 Titan
1986 - France		   
Mehrwertsteuer
Krone der Schöpfung
Lire la chronique
Grave Circles
World Within The World
Lire la chronique
Limbless
Mutilated and Dismembered (EP)
Lire la chronique
Psych-War
Psychotic Warmonger
Lire la chronique
Eurohorror Tour Vol 666
Faillïte + Global Horror + ...
Lire le live report
Graf Valthrakar
Through Searing Skies and G...
Lire la chronique
Nocturnus AD
Unicursal
Lire la chronique
Today Is The Day
Kiss The Pig
Lire la chronique
Cryptual
Convulsing Above The Ground...
Lire la chronique
Cannibalism
Primitive Ways to Extermina...
Lire la chronique
Leper Colony
Those Of The Morbid
Lire la chronique
Deliquesce
Saviour / Enslaver
Lire la chronique
Ash Magick
Rituals of Anathematic East
Lire la chronique
Pus
Hunting Season
Lire la chronique
Redmind
Through the walls (EP)
Lire la chronique
Exutory
Post Scaenae
Lire la chronique
Phantom Spell
Heather & Hearth
Lire la chronique
Shed The Skin
The Carnage Cast Shadows
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Août 2025
Jouer à la Photo mystère
Entretien avec Cryogenical Excision
Lire le podcast
Autumn Nostalgie
Metanoia
Lire la chronique
ByoNoiseGenerator
Subnormal Dives
Lire la chronique
Clairvoyance
Chasm Of Immurement
Lire la chronique
Fabulous Desaster
Crucify This!
Lire la chronique
Deliquesce
Cursed With Malevolence
Lire la chronique
Dead Chasm
Spectral Tyranny (EP)
Lire la chronique
Mortal Sin
Mayhemic Destruction
Lire la chronique
Mudslider
Eerie Visions
Lire la chronique
Benediction
Ravage Of Empires
Lire la chronique
Clairvoyance
Threshold Of Nothingness (EP)
Lire la chronique