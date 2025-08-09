|
Les news du 9 Août 2025
News
Les news du 9 Août 2025 Ambush - Revocation - Funerus - Pustulant Flesh - Nefas - Slyther
|»
|AMBUSH (Heavy Metal, Suède) vient de dévoiler un deuxième extrait de son nouvel opus intitulé Evil in All Dimensions prévu pour le 5 septembre via Napalm Records. "Come Angel Of Night" se découvre ici :
|
|»
|REVOCATION (Thrash/Death Technique Mélodique, Etats-Unis) a dévoilé un nouvel extrait de son album intitulé New Gods, New Masters qui sortira le 26 septembre via Metal Blade Records. "Sarcophagi Of The Soul" se découvre ici :
|
|»
|On apprend le décès hier de Jill Lisson, chanteuse/bassiste de FUNERUS (Death Metal, USA) et ex-femme de John McEntee de Incantation, des suites de problèmes cardiaques et de diabète. Elle avait 54 ans. RIP !
|
|»
|PUSTULANT FLESH (Death Metal, Danemark) vient de sortir son premier EP Gurgling Pustulence via Extremely Rotten Productions. Tracklist :
1) Beyond Lobotomy
2) Cadaver Creation
3) March of the Ravenous Dead
4) Dødsangst
5) A Single Muscle Twitches as I Wrest my Blade from your Gut to your Throat and Leave you Dying, Helpless and Alone
6) Carrion Offspring
7) Gurgling Pustulence
|
|»
|NEFAS (Avant-garde Death Metal, USA) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Mindstream Transference" extrait de son premier EP Oblation ov Obliteration paru fin juin en indépendant.
|
|»
|SLYTHER (Thrash Metal, Italie) sortira son premier long-format Chronicles of Despair le 10 octobre sur Time To Kill Records. Tracklist :
1. Flask N’ Bone
2. Madness
3. Shut The Fuck Up
4. Violent Fist
5. Visions
6. Memories
7. Awake-4
8. The Sleepwalker
|
