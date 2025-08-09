»

(Lien direct) FUNERUS (Death Metal, USA) et ex-femme de John McEntee de Incantation, des suites de problèmes cardiaques et de diabète. Elle avait 54 ans. RIP !



<a href="https://metalhit.bandcamp.com/album/festering-earth">Festering Earth de FUNERUS</a>



<a href="https://metalhit.bandcamp.com/album/reduced-to-sludge">Reduced to Sludge de FUNERUS</a>