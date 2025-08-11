Les news du 11 Août 2025
Les news du 11 Août 2025 Ilon Lapset
|ILON LAPSET (Sludge/Doom, Finlande) vient de sortir son nouvel album Mykkä Pimeys sur Visceral Circuitry (France) et Rämekuukkeli (Finlande) au format CD digipak limité à 150 exempaores. Tracklist :
1. Hukkaan
2. Sotaa
3. Rangaistus
4. Juon yksin
5. Ei vastausta
6. Pimeyden sydän
