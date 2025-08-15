chargement...

Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par gulo gulo		   
Putridity
 Putridity - Morbid Ataraxia (C)
Par Sosthène		   
Knoll
 Knoll - As Spoken (C)
Par Raimondakis		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Raimondakis		   
Ritualmord
 Ritualmord - This is not Li... (C)
Par Raimondakis		   
The Pale Riders
 The Pale Riders - Ballades ... (C)
Par Raimondakis		   
Manhole
 Manhole - All is not Well (C)
Par Sosthène		   
Les news du 12 Août 2025
 Les news du 12 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
MetalFeSt-Thelo #2
 MetalFeSt-Thelo #2 - (I)
Par Sosthène		   
Grave Circles
 Grave Circles - World Withi... (C)
Par Sosthène		   
Eurohorror Tour Vol 666
 Eurohorror Tour Vol 666 - F... (R)
Par Jean-Clint		   
Nocturnus AD
 Nocturnus AD - Unicursal (C)
Par AxGxB		   
Cannibalism
 Cannibalism - Primitive Way... (C)
Par Niktareum		   

Les news du 15 Août 2025

News
Les news du 15 Août 2025 Megadeth - Mortal Scepter - Night Attack - Abhorrence - Heartkiller
»
(Lien direct)
MEGADETH (Thrash Metal, USA) a annoncé qu'il sortira un nouveau disque début 2026 chez Tradecraft et qu'il sera son dernier, suivi par une tournée mondiale d'adieu.

»
(Lien direct)
MORTAL SCEPTER (Thrash Metal, France) propose une "lyric video" pour le morceau "Blindsight" issu de son nouvel album Ethereal Dominance qui sort le 9 septembre chez Xtreem Music. Tracklist :

01. Ethereal Dominance
02. Redshifting to Death
03. Blindsight
04. Omegacide Deadrays
05. Submit to the Crave
06. Reverse Paradigm
07. Sense Ablation
08. Into the Wolves Den

»
(Lien direct)
NIGHT ATTACK (Blackened Death/Thrash, USA) a mis en ligne le morceau "Mosh and Thrash" extrait de son nouvel EP Necromancer à venir le 19 septembre via Wormholedeath.

»
(Lien direct)
ABHORRENCE (Death Metal, Finlande) a dévoilé un nouveau single intitulé "Old Age, Sickness and Death Metal" pour fêter quarante ans de death metal et du Seven Churches de Possessed.

»
(Lien direct)
HEARTKILLER (Thrash/Melodic Death Metal, Hongrie) sort aujourd'hui son premier long-format Üdv a világomban sur Inverse Records. Tracklist :

01 - Intro (Üdv a világomban)
02 - Lépned muszáj (Néha fáj)
03 - Életre ítélve
04 - Haldokló belső, halott szív (Pengékkel ágyba hív)
05 - Félelmeiddel (F.E.A.R.)
06 - A szívnek nincs akadály (Küzdj az álmodért)
07 - Most már elég (Élvezd)
08 - Miért érdemlem?
09 - Üdv a világomban
10 - Hajsza közben (Prognózis Cover)
Thrasho Keyser
15 Août 2025

