(Lien direct) HEARTKILLER (Thrash/Melodic Death Metal, Hongrie) sort aujourd'hui son premier long-format Üdv a világomban sur Inverse Records. Tracklist :



01 - Intro (Üdv a világomban)

02 - Lépned muszáj (Néha fáj)

03 - Életre ítélve

04 - Haldokló belső, halott szív (Pengékkel ágyba hív)

05 - Félelmeiddel (F.E.A.R.)

06 - A szívnek nincs akadály (Küzdj az álmodért)

07 - Most már elég (Élvezd)

08 - Miért érdemlem?

09 - Üdv a világomban

10 - Hajsza közben (Prognózis Cover)



<a href="https://heartkillerhun.bandcamp.com/album/dv-a-vil-gomban">Üdv A Világomban de Heartkiller</a>