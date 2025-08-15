chargement...
Les news du 15 Août 2025
News
Les news du 15 Août 2025
Megadeth - Mortal Scepter - Night Attack - Abhorrence - Heartkiller
»
(Lien direct)
MEGADETH
(Thrash Metal, USA) a annoncé qu'il sortira un nouveau disque début 2026 chez Tradecraft et qu'il sera son dernier, suivi par une tournée mondiale d'adieu.
»
(Lien direct)
MORTAL SCEPTER
(Thrash Metal, France) propose une "lyric video" pour le morceau "Blindsight" issu de son nouvel album
Ethereal Dominance
qui sort le 9 septembre chez Xtreem Music. Tracklist :
01. Ethereal Dominance
02. Redshifting to Death
03. Blindsight
04. Omegacide Deadrays
05. Submit to the Crave
06. Reverse Paradigm
07. Sense Ablation
08. Into the Wolves Den
»
(Lien direct)
NIGHT ATTACK
(Blackened Death/Thrash, USA) a mis en ligne le morceau "Mosh and Thrash" extrait de son nouvel EP
Necromancer
à venir le 19 septembre via Wormholedeath.
»
(Lien direct)
ABHORRENCE
(Death Metal, Finlande) a dévoilé un nouveau single intitulé "Old Age, Sickness and Death Metal" pour fêter quarante ans de death metal et du
Seven Churches
de Possessed.
»
(Lien direct)
HEARTKILLER
(Thrash/Melodic Death Metal, Hongrie) sort aujourd'hui son premier long-format
Üdv a világomban
sur Inverse Records. Tracklist :
01 - Intro (Üdv a világomban)
02 - Lépned muszáj (Néha fáj)
03 - Életre ítélve
04 - Haldokló belső, halott szív (Pengékkel ágyba hív)
05 - Félelmeiddel (F.E.A.R.)
06 - A szívnek nincs akadály (Küzdj az álmodért)
07 - Most már elég (Élvezd)
08 - Miért érdemlem?
09 - Üdv a világomban
10 - Hajsza közben (Prognózis Cover)
<a href="https://heartkillerhun.bandcamp.com/album/dv-a-vil-gomban">Üdv A Világomban de Heartkiller</a>
Keyser
15 Août 2025
