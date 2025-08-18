Les news du 18 Août 2025 News Les news du 18 Août 2025 Mezzrow - Psilocybe Larvae » (Lien direct) MEZZROW (Thrash, Suède) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Embrace The Awakening qui sortira le 14 novembre via ROAR!. L'ensemble se découvre ici :



1. Architects Of The Silent War

2. Sleeping Cataclysm

3. Symphony Of Twisted Souls

4. Foreshadowing

5. The Moment To Arise

6. In Shadows Deep

7. Inside The Burning Twilight

8. Dominion Of The Dead





» (Lien direct) PSILOCYBE LARVAE (Melodic Doom/Death, Russie) vient de sortir son nouvel EP Новый дивный мир en indépendant. Il contient deux inédits chantés en russe ainsi qu'une version ré-enregistrée de "Hostile Emptiness" tiré de l'album Agony (2003). Tracklist :



1. Новый дивный мир (Brave New World) 05:31

2. Черта (The Line) 04:31

3. Hostile Emptiness 03:28



<a href="https://psilocybelarvae.bandcamp.com/album/-">Новый дивный мир de PSILOCYBE LARVAE</a>

