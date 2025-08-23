Les news du 23 Août 2025
News
Les news du 23 Août 2025 Victimarum - Deathhammer - Hellir
|»
|VICTIMARUM (Black Metal, Finlande) sortira son premier long-format Seitsemän soihdun valossa le 11 octobre via Signal Rex. Tracklist :
1. Alkusoitto
2. Hovissa yön ruhtinaan
3. Tulenkantaja
4. Seitsemän soihdun valossa
5. Kuolemalle
6. Iäti vuoksesi
7. Verimyrsky
8. Välisoitto
9. Ilmestysten Kuningas
|
|»
|DEATHHAMMER (Blackened Thrash/Speed, Norvège) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Satan's Sword" extrait de son nouvel album Crimson Dawn à venir le 29 août sur Hells Headbangers. Tracklist :
1. Abyssic Thunder
2. Satan's Sword
3. Stygian Lust
4. Nocturnal Windz of Fire
5. Crimson Dawn
6. Legacy of Pain
7. Die Eternal
8. Into the Blackness of Hell
|
|»
|HELLIR (Atmospheric Black/Doom, USA) vient de sortir son nouvel EP Hollow Moon: Precursor en indépendant. Tracklist :
1. Ishimura
2. Firespray
3. Spiral
4. Below
|
