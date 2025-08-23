»

(Lien direct) HELLIR (Atmospheric Black/Doom, USA) vient de sortir son nouvel EP Hollow Moon: Precursor en indépendant. Tracklist :



1. Ishimura

2. Firespray

3. Spiral

4. Below



<a href="https://hellir.bandcamp.com/album/hollow-moon-precursor">hollow moon: precursor de hellir</a>