Les news du 25 Août 2025
News
Les news du 25 Août 2025 Archaic Thorn - Omnium Gatherum - Old Black - Testament - Sakis Tolis - Decline of the I - Murrmurr - Vindicator - Coilguns
|ARCHAIC THORN (Death Metal, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Malicious Spears qui sortira le 31 octobre via High Roller Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Lord Of Tombs
2. A Blessed Ground Remains
3. Conquering Spirits
4. Advancing Without Mercy
5. Massgrave Transformation
6. Angel Of Havaz
7. Malicious Spears
|OMNIUM GATHERUM (Death mélodique, Finlande) a dévoilé un nouvel extrait son prochain album intitulé May The Bridges We Burn Light The Way qui sortira le 7 novembre via Century Media Records. "The Last Hero" se découvre ci-dessous :
|OLD BLACK (Black Metal, France) a mis en ligne le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé D.T.R/R.T.D qui sortira le 26 septembre via Music Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Tribute To Prostitute
2. Death Prostitution
3. D.T.R / R.T.D
4. Old Black
5. Debauchery
6. I Am The New Christ
7. Total Barbarism
|TESTAMENT (Thrash Metal, Etats-Unis) vient de dévoiler le tracklisting et un extrait de son prochain album intitulé Para Bellum prévu pour le 10 octobre via Nuclear Blast Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :
1. For The Love Of Pain
2. Infanticide A.I.
3. Shadow People
4. Meant To Be
5. High Noon
6. Witch Hunt
7. Nature Of The Beast
8. Room 117
9. Havana Syndrome
10. Para Bellum
|Le 4 septembre prochain au O'Sullivans Backstage By The Mill aura lieu le concert de SAKIS TOLIS (Gothic Dark Metal), DECLINE OF THE I (Black Metal) et MURRMURR (Black Metal, France) organisé par Sanit Mils. Et comme on est cool, on vous fait gagner une place !
Pour cela rien de plus simple, il suffit de répondre à la question suivante. Dans quel groupe mythique de la scène Black Metal grecque joue encore aujourd'hui Sakis Tolis ? Merci d'envoyer vos réponses (avec vos noms, prénoms et e-mails) à l'adresse axgxb(@)thrashocore.com
|VINDICATOR (Thrash Metal, USA) a sorti son nouvel opus Whispers of Death via Speed Meddle Records. Tracklist :
1. Whispers of Death... Anxiety's Grip
2. Charnel Pastures
3. Thirst for Violence
4. Your World Dies in Flame
5. Exhaustion
6. Novocain
7. Bleed Between the Lines
8. Merry Evenings Make Sad Mournings
9. Battle Box
10. Abominable Intelligence
11. Ripper Attack
12. Obsoletion Complete
|COILGUNS (Post-Hardcore, Suisse) sortira un nouvel EP intitulé Lost Love le 26 septembre sur Humus Records. Les deux titres le constituant sont issus des sessions d'enregistrement de Odd Love mais avaient été jugés trop violents et sombres pour paraître sur l'album.
