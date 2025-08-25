chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
405 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Altarage
 Altarage - Worst Case Scenario (C)
Par Sagamore		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Sagamore		   
Balmog
 Balmog - Laio (C)
Par Sosthène		   
Lychgate
 Lychgate - An Antidote for ... (C)
Par Ikea		   
Devilium
 Devilium - Pagan at War (C)
Par Cujo		   
TROLLCAVE
 TROLLCAVE - (I)
Par Sosthène		   
Admortem
 Admortem - Ad Extremum Supp... (C)
Par Lestat		   
Pearl Jam
 Pearl Jam - Ten (C)
Par mandarine_like		   
Afskræmi
 Afskræmi - Purification Thr... (C)
Par Jean-Clint		   
Last Days Of Humanity
 Last Days Of Humanity - Hor... (C)
Par Raimondakis		   
Altarage
 Altarage - Nihl (C)
Par Sosthène		   
Leather Hearse
 Leather Hearse - Burn in He... (C)
Par Ikea		   
Les news du 16 Août 2025
 Les news du 16 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
Les news du 15 Août 2025
 Les news du 15 Août 2025 - ... (N)
Par Deathrash.		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par BBB		   
Putridity
 Putridity - Morbid Ataraxia (C)
Par Sosthène		   

Les news du 25 Août 2025

News
Les news du 25 Août 2025 Archaic Thorn - Omnium Gatherum - Old Black - Testament - Sakis Tolis - Decline of the I - Murrmurr - Vindicator - Coilguns
»
(Lien direct)
ARCHAIC THORN (Death Metal, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Malicious Spears qui sortira le 31 octobre via High Roller Records. L'ensemble se découvre ici :

1. Lord Of Tombs
2. A Blessed Ground Remains
3. Conquering Spirits
4. Advancing Without Mercy
5. Massgrave Transformation
6. Angel Of Havaz
7. Malicious Spears


»
(Lien direct)
OMNIUM GATHERUM (Death mélodique, Finlande) a dévoilé un nouvel extrait son prochain album intitulé May The Bridges We Burn Light The Way qui sortira le 7 novembre via Century Media Records. "The Last Hero" se découvre ci-dessous :

»
(Lien direct)
OLD BLACK (Black Metal, France) a mis en ligne le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé D.T.R/R.T.D qui sortira le 26 septembre via Music Records. L'ensemble se découvre ici :

1. Tribute To Prostitute
2. Death Prostitution
3. D.T.R / R.T.D
4. Old Black
5. Debauchery
6. I Am The New Christ
7. Total Barbarism

»
(Lien direct)
TESTAMENT (Thrash Metal, Etats-Unis) vient de dévoiler le tracklisting et un extrait de son prochain album intitulé Para Bellum prévu pour le 10 octobre via Nuclear Blast Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :

1. For The Love Of Pain
2. Infanticide A.I.
3. Shadow People
4. Meant To Be
5. High Noon
6. Witch Hunt
7. Nature Of The Beast
8. Room 117
9. Havana Syndrome
10. Para Bellum

»
(Lien direct)
Le 4 septembre prochain au O'Sullivans Backstage By The Mill aura lieu le concert de SAKIS TOLIS (Gothic Dark Metal), DECLINE OF THE I (Black Metal) et MURRMURR (Black Metal, France) organisé par Sanit Mils. Et comme on est cool, on vous fait gagner une place !
Pour cela rien de plus simple, il suffit de répondre à la question suivante. Dans quel groupe mythique de la scène Black Metal grecque joue encore aujourd'hui Sakis Tolis ? Merci d'envoyer vos réponses (avec vos noms, prénoms et e-mails) à l'adresse axgxb(@)thrashocore.com

»
(Lien direct)
VINDICATOR (Thrash Metal, USA) a sorti son nouvel opus Whispers of Death via Speed Meddle Records. Tracklist :

1. Whispers of Death... Anxiety's Grip
2. Charnel Pastures
3. Thirst for Violence
4. Your World Dies in Flame
5. Exhaustion
6. Novocain
7. Bleed Between the Lines
8. Merry Evenings Make Sad Mournings
9. Battle Box
10. Abominable Intelligence
11. Ripper Attack
12. Obsoletion Complete


»
(Lien direct)
COILGUNS (Post-Hardcore, Suisse) sortira un nouvel EP intitulé Lost Love le 26 septembre sur Humus Records. Les deux titres le constituant sont issus des sessions d'enregistrement de Odd Love mais avaient été jugés trop violents et sombres pour paraître sur l'album.
Thrasho Jean-Clint + AxGxB + Keyser
25 Août 2025

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery
Killing Spree
2025 - Bones Brigade Records / Blast Addict / 625 Thrashcore		   
Balmog
 Balmog
Laio
2025 - War Anthem Records		   
Hexrot
 Hexrot
Formless Ruin of Oblivion
2025 - Transcending Obscurity Records		   

GROUPES DU JOUR
Archaic Thorn
 Archaic Thorn
Death Metal - 2010 - Allemagne		   
Decline of the I
 Decline of the I
Black Metal - 2006 - France		   
Old Black
 Old Black
Black Metal - 2006 - France		   
Omnium Gatherum
 Omnium Gatherum
Death mélodique - 1996 - Finlande		   
Sakis Tolis
 Sakis Tolis
Gothic Dark Metal - 2021 - Grèce		   
Testament
 Testament
Thrash - 1987 - Etats-Unis		   
Sulfuric Cautery
Killing Spree
Lire la chronique
Hexrot
Formless Ruin of Oblivion
Lire la chronique
Balmog
Laio
Lire la chronique
Illdisposed
Submit
Lire la chronique
Electric Wizard
Wizard Bloody Wizard
Lire la chronique
Lychgate
An Antidote for the Glass Pill
Lire la chronique
Chainsword
Chapter XII (EP)
Lire la chronique
Altarage
Worst Case Scenario
Lire la chronique
TROLLCAVE
Lire l'interview
Admortem
Ad Extremum Supplicium (EP)
Lire la chronique
Afskræmi
Purification Through Pure D...
Lire la chronique
Devilium
Pagan at War
Lire la chronique
Gjallarhorn's Wrath
The Silver Key
Lire la chronique
Altarage
Endinghent
Lire la chronique
Undecayed
In Death's Image
Lire la chronique
Kibosh
Smother Me (EP)
Lire la chronique
Altarage
Nihl
Lire la chronique
Sult
Sult
Lire la chronique
Leather Hearse
Burn in Heaven II (EP)
Lire la chronique
Idolos
132019
Lire la chronique
La photo mystère du 15 Août 2025
Jouer à la Photo mystère
Lord Belial
Unholy Trinity
Lire la chronique
Putridity
Morbid Ataraxia
Lire la chronique
Ohyda
Zbezczeszczone świętości
Lire la chronique
Syphilic / Nithing
Syphilic​ / ​Nithing (Split...
Lire la chronique
Manhole
All is not Well
Lire la chronique
MetalFeSt-Thelo #2
Lire l'interview
Lychgate
Lychgate
Lire la chronique
Mehrwertsteuer
Krone der Schöpfung
Lire la chronique
Grave Circles
World Within The World
Lire la chronique