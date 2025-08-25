»

(Lien direct) SAKIS TOLIS (Gothic Dark Metal), DECLINE OF THE I (Black Metal) et MURRMURR (Black Metal, France) organisé par Sanit Mils. Et comme on est cool, on vous fait gagner une place !

Pour cela rien de plus simple, il suffit de répondre à la question suivante. Dans quel groupe mythique de la scène Black Metal grecque joue encore aujourd'hui Sakis Tolis ? Merci d'envoyer vos réponses (avec vos noms, prénoms et e-mails) à l'adresse axgxb(@)thrashocore.com