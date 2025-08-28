Les news du 28 Août 2025
News
Les news du 28 Août 2025 Badass Commander - The Archaic Epidemic

|En attendant la sortie de son prochain opus, BADASS COMMANDER (Death Metal, Canada) a dévoilé le single "Shards Of Metal". L'album sortira en CD chez Crypt Of Dr.Gore et en vinyle via d7i records.
|THE ARCHAIC EPIDEMIC (Blackened Deathcore, USA) vient de mettre en ligne son nouveau single intitulé "The Final Gate".
