|SOUL BLIND (Grunge, USA) sortira son nouvel album intitulé Red Sky Mourning le 10 octobre prochain sur Closed Casket Activities. En voici un premier extrait avec le titre "Hide Your Evil" à découvrir ci-dessous :
01. Business Or Pleasure
02. Dyno
03. Hide Your Evil
04. Mistake To Wonder
05. Billy
06. For Real
07. Thru The Haze
08. Red Sky Mourning
09. New York Smoke
10. Closer To You
|
