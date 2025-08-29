Les news du 29 Août 2025 News Les news du 29 Août 2025 Soul Blind » (Lien direct) SOUL BLIND (Grunge, USA) sortira son nouvel album intitulé Red Sky Mourning le 10 octobre prochain sur Closed Casket Activities. En voici un premier extrait avec le titre "Hide Your Evil" à découvrir ci-dessous :



01. Business Or Pleasure

02. Dyno

03. Hide Your Evil

04. Mistake To Wonder

05. Billy

06. For Real

07. Thru The Haze

08. Red Sky Mourning

09. New York Smoke

10. Closer To You





VOIR AUSSI Les news du 28 Août 2025

Badass Commander - The Archaic Epidemic

AJOUTER UN COMMENTAIRE

GROUPES DU JOUR Soul Blind

Grunge - Etats-Unis