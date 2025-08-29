»

(Lien direct) SOULFLY (Néo / Thrash, Brésil) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Chama prévu pour le 24 octobre via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Indigenous Inquisition

2. Storm The Gates

3. Nihilist

4. No Pain No Power

5. Ghenna

6. Black Hole Scum

7. Favela Dystopia

8. Always Was Always Will Be

9. Soulfly XIII

10. Chama



