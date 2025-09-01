»

(Lien direct) PAIN MAGAZINE (projet collaboratif réunissant le trio post hardcore français Birds in Row et le duo franco américain de techno industriel Maelstrom & Louisahhh) dévoile un nouveau single intitulé "Horse Song", dernier extrait à sortir avant la parution de l'album Violent God qui sera disponible le 3 octobre 2025 chez Humus Records (pré-commandes).



"Horse Song" est le titre le intime et introspectif de l'album, une ballade sombre mais traversée par une certaine lumière.







Le groupe a également annoncé une vingtaine de dates de concerts en France & en Europe à l'automne.



09.10 – Victoire 2 – SAINT-JEAN-DE-VÉDAS, FR

10.10 – 6mic – AIX-EN-PROVENCE, FR

15.10 – CALM – LIMOGES, FR

16.10 – Le Rex – TOULOUSE, FR

17.10 – Atabal – BIARRITZ, FR

18.10 – Le Rocher de Palmer – CENON, FR

31.10 – Le Moloco – AUDINCOURT, FR

01.11 – La Coopérative de Mai – CLERMONT-FERRAND, FR

02.11 – La Belle Électrique – GRENOBLE, FR

06.11 – 6par4 – LAVAL, FR

07.11 – Le Temps Machine – JOUÉ-LÈS-TOURS, FR

08.11 – Stereolux – NANTES, FR

26.11 – Le Tétris – LE HAVRE, FR

28.11 – Le Cargö – CAEN, FR

05.12 – The Black Lab – WASQUEHAL, FR

06.12 – Zeitgeist Festival – NIJMEGEN, NL

10.12 – essaïm / Main Room – PARIS, FR

11.12 – La Maison Bleue – STRASBOURG, FR

12.12 – L’Épicerie Moderne – FEYZIN, FR

13.12 – Fri-Son – FRIBOURG, CH

16.12 – Le Botanique – BRUXELLES, BE

18.12 – Le 106 – ROUEN, FR

19.12 – Les Trinitaires – METZ, FR

19.02 – Oslo – LONDON, UK