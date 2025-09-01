chargement...

Les news du 1 Septembre 2025

News
Les news du 1 Septembre 2025 One Of Nine - Dead Heat - Runemagick - Inanna - Pest - !T.O.O.H.! - Pain Magazine - Tenebro
»
(Lien direct)
ONE OF NINE (Black Metal Mélodique, USA) sortira son nouvel album intitulé Dawn Of The Iron Shadow le 31 octobre prochain sur Profound Lore Records. En voici un premier extrait avec le titre "Dreadful Leap" à découvrir ci-dessous :

01. Parley At The Gates
02. Age Of Chains
03. Dreadful Leap
04. Of Desperate Valor
05. Behold The Shadow Of My Thoughts
06. Bauglir
07. Quest Of The Silmaril
08. Death Wing Black Flame

»
(Lien direct)
DEAD HEAT (Thrash / Crossover, Etats-Unis) a mis en ligne le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Process Of Elimination qui sortira le 10 octobre via Metal Blade. L'ensemble se découvre ci-dessous :

1. Perpetual Punishment
2. Annihilation Nation
3. Hidebound
4. The Order
5. Enemy
6. Seventh Gate
7. DH Stomp
8. Solace Denied
9. By My Will
10. Process Of Elimination
11. Hatred Bestowed


»
(Lien direct)
RUNEMAGICK (Death Metal, Suède) a dévoilé un nouvel extrait de son album Cycle Of The Dying Sun qui sortira le 24 octobre via Hammerheart Records. "Wyrd Unwoven" s'écoute ici :

»
(Lien direct)
On commence la semaine avec une mauvaise nouvelle : la séparation de INANNA (Death Metal, Chili), sans doute l'un des meilleurs groupes de cette fameuse scène chilienne que nous mettons régulièrement en avant. L'occasion de se réécouter le somptueux dernier album Void of Unending Depths malheureusement toujours pas chroniqué en ces pages (la faute à Keyser dont la chronique est dans ses brouillons gmail depuis 3 ans).

»
(Lien direct)
PEST (Black Metal, Allemagne) sera de retour le 17 octobre avec un nouveau disque baptisé Eternal Nightmares via Heidens Hart Records. Tracklist :

1. A Lullaby To...
2. Eternal Nightmare
3. Dr. Crow
4. Light Fades
5. Winds of Death
6. Running in Rage
7. Nights Embrace
8. The Gates
9. Eternal Choir

»
(Lien direct)
!T.O.O.H.! (Progressive Death/Grind, République Tchèque) vient de sortir son nouvel opus Po ovoci poznáte je sur Lavadome Productions. Tracklist :

1. Cimi! Cimi! Cimi!
2. Neočkovaní absolventi vysoké školy života (NAVŠŽ)
3. Přestaň se o krásky snažit
4. Tam, kam nikdo nechodí čili Pravda a láska z křoví
5. Fetka Milda a černý dilda
6. Vypátrat Šudka ezozmrda neboli Perzekutor tupých tváří
7. A kdesi černé kladivo
8. Pekařovic Markyta
9. Po ovoci poznáte je (Instrumental)
10. Smrt chtivé bukvice aneb Odporný homofobův sen

»
(Lien direct)
Le nouveau groupe PAIN MAGAZINE (projet collaboratif réunissant le trio post hardcore français Birds in Row et le duo franco américain de techno industriel Maelstrom & Louisahhh) dévoile un nouveau single intitulé "Horse Song", dernier extrait à sortir avant la parution de l'album Violent God qui sera disponible le 3 octobre 2025 chez Humus Records (pré-commandes).

"Horse Song" est le titre le intime et introspectif de l'album, une ballade sombre mais traversée par une certaine lumière.



Le groupe a également annoncé une vingtaine de dates de concerts en France & en Europe à l'automne.

09.10 – Victoire 2 – SAINT-JEAN-DE-VÉDAS, FR
10.10 – 6mic – AIX-EN-PROVENCE, FR
15.10 – CALM – LIMOGES, FR
16.10 – Le Rex – TOULOUSE, FR
17.10 – Atabal – BIARRITZ, FR
18.10 – Le Rocher de Palmer – CENON, FR
31.10 – Le Moloco – AUDINCOURT, FR
01.11 – La Coopérative de Mai – CLERMONT-FERRAND, FR
02.11 – La Belle Électrique – GRENOBLE, FR
06.11 – 6par4 – LAVAL, FR
07.11 – Le Temps Machine – JOUÉ-LÈS-TOURS, FR
08.11 – Stereolux – NANTES, FR
26.11 – Le Tétris – LE HAVRE, FR
28.11 – Le Cargö – CAEN, FR
05.12 – The Black Lab – WASQUEHAL, FR
06.12 – Zeitgeist Festival – NIJMEGEN, NL
10.12 – essaïm / Main Room – PARIS, FR
11.12 – La Maison Bleue – STRASBOURG, FR
12.12 – L’Épicerie Moderne – FEYZIN, FR
13.12 – Fri-Son – FRIBOURG, CH
16.12 – Le Botanique – BRUXELLES, BE
18.12 – Le 106 – ROUEN, FR
19.12 – Les Trinitaires – METZ, FR
19.02 – Oslo – LONDON, UK

»
(Lien direct)
TENEBRO (Death Metal, Italie) a signé il y a peu chez Time To Kill Records. À cette occasion, le groupe et le label préparent la sortie pour cette année d'une compilation CD intitulée Uomo Mangia Uomo réunissant les trois EPs de la série "Death" parus chez Seven Metal Inches Records (Carne Umana, La Bestia Dell'Isola Maledetta et Inferno Contaminato) accompagnés pour l'occasion d'un titre inédit à découvrir ci-dessous :

01. Carne Umana
02. Trap Them And Kill Them (Impetigo Cover)
03. Ingurgita Le Vittime
04. Viscere
05. I Contaminati Viventi
06. Operazione Sweet Death
07. Uomo Mangia Uomo
Thrasho AxGxB + Jean-Clint + Keyser
1 Septembre 2025

