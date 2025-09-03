DYSENTERY (Brutal Slammoshing Death Metal, Etats Unis) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Dejection Chrysalis qui sortira le 7 novembre via Comatose Music. L'ensemble se découvre ici :
1. Transference
2. Enslavement For The Obedient, Agony For The Wayward
3. Indignation Unravels
4. Exhausted Bliss Of Self Loathing
5. A Bestial Omen
6. Shackled By Idolatry
7. Transposed Benevolence
8. Fratricidium
9. Obsidian Womb
10. Ascend This Harrowing Dream
HORROR WITHIN (Death Metal Mélodique / Deathcore, France) vient de dévoiler un deuxième extrait de son album Soul Awakening qui sortira le 3 octobre via Dolorem Records. Le morceau-titre se découvre ci-dessous :
CHAT PILE (Industrial Noise Rock / Hardcore / Nu Metal, USA) sortira le 31 octobre prochain via CMPTR STDNTS un nouvel album collaboratif intitulé In The Earth Again en compagnie du guitariste avant-gardiste Hayden Pedigo. En voici un premier extrait clippé :
01. Outside
02. Demon Time
03. Never Say Die!
04. Behold A Pale Horse
05. The Magic Of The World
06. Fission/Fusion
07. The Matador
08. I Got My Own Blunt To Smoke
09. Radioactive Dreams
10. Inside
11. A Tear For Lucas
